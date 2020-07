Assa Traoré al Fatto.it: “Mio fratello ucciso come Floyd. È per lui che guido i Black Lives Matter francesi, soldati al fianco dei discriminati” (Di sabato 25 luglio 2020) Educatrice, sorella, madre. Dal 19 luglio 2016 – ventiquattresimo compleanno di suo fratello, Adama Traoré, ma anche giorno della sua morte nella caserma di Persan – anche un simbolo. Il volto di Assa Traoré ricalca, secondo alcuni, quello della storica attivista per i diritti degli afroamericani Angela Davis. Il suo slogan, “giustizia per Adama, senza giustizia non avrete pace” è già una t-shirt. Così l’attivista trentacinquenne ha trasformato il suo dolore più intimo e privato per la morte del fratello minore in una battaglia pubblica, quella contro la violenza della polizia ed il razzismo, nelle piazze parigine come nelle aule dei tribunali. E mentre lo scontro tra i legali dei gendarmi e quelli della famiglia Traoré prosegue, più ... Leggi su ilfattoquotidiano

