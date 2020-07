Windows 10 20H2: disponibile la build 19042.421 (Di venerdì 24 luglio 2020) È da poco disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 20H2 che hanno scelto il canale di distribuzione Beta: si tratta della build 19042.421. Novità Theme-aware tiles in Start We are freshening up the Start menu with a more streamlined design that removes the solid color backplates behind the logos in the apps list and applies a uniform, partially transparent background to the tiles. This design creates a beautiful stage for your apps, especially the Fluent Design icons for Office and Microsoft Edge, as well as the redesigned icons for built-in apps like Calculator, Mail, and Calendar that we started rolling out earlier this year. This refined Start design looks great in both dark and light theme, but if you’re looking for a splash of ... Leggi su windowsinsiders

