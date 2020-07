Vittoria di Svezia: la favola dell’amore che vince su tutto (Di venerdì 24 luglio 2020) Poco importano il titolo nobiliare, il castello in cui lei vive e tutti i tesori del palazzo perché Vittoria di Svezia è una di noi. E lo dimostrano le sue scelte anticonvenzionali, quell’amore forte, desiderato e combattuto con un ragazzo come tanti e quei problemi così umani che non sono stati insabbiati, ma al contrario affrontati con modernità e correttezza. L’anoressia e i disturbi alimentari, la paura di diventare Regina e poi ancora la malattia del marito, problemi questi che le hanno cucito addosso l’etichetta di principessa triste. Eppure a guardare Vittoria di Svezia, 43 anni, potremmo dire che non le manca niente: ha una famiglia reale, un titolo nobiliare che attende solo di essere riscattato e due splendidi bambini. Ma basta fare qualche passo indietro, nella ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Svezia Il royal look del giorno: Vittoria di Svezia festeggia 43 anni con un abito di pizzo da copiare Io Donna Recovery Fund, ira del Nord Europa sui social. "Soldi regalati agli italiani fannulloni"

"I nostri soldi finiranno alla mafia". In Olanda, Austria, Svezia, Finlandia e Danimarca l’accordo sul Recovery Fund fa registrare reazioni davvero poco frugali. Basta fare un giro sui social e legger ...

Grande vittoria per l'ambiente: energie rinnovabili sorpassano il fossile

Per la prima volta in assoluto, in Europa l’energia rinnovabile ha superato i combustibili fossili. La ricerca condotta dal think-tank Ember ha mostrato che i paesi dell’Unione Europea hanno generato ...

