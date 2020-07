Teli da bagno "giganti" per la distanza sociale: l'idea è un flop (Di venerdì 24 luglio 2020) Il comune di Köniz, alle porte di Berna, ne ha ordinati 5mila. Le perdite rischiano di essere di migliaia di franchi. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Teli bagno Teli da bagno "giganti" per la distanza sociale: l'idea è un flop Ticinonline Teli da bagno "giganti" per la distanza sociale: l'idea è un flop

KöNIZ - Il comune bernese di Köniz ha ordinato all'inizio di giugno 5'000 teli da bagno di taglia XXL per il suo bagno pubblico, sperando che aiutassero i clienti a mantenere le distanze. L'interesse ...

Ikea lancia la sua linea di abbigiamento

due teli da bagno e due borracce per l’acqua. La collezione, dallo svedese «successore», è la risposta del marchio a tutti quei brand di moda che hanno reso omaggio a Ikea creando costosissime handbag ...

