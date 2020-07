TEAMGROUP: annunciati i nuovi SSD EX e USB Flash Drive (Di venerdì 24 luglio 2020) TEAMGROUP rilascia la serie EX SSD e l’unità Flash USB C201 Impression, ribaltando il tradizionale design con elementi diversi e innovativi TEAMGROUP annuncia la serie di SSD EX da 2.5″, i nuovi Solid State Drive con una potente velocità di lettura/scrittura e le nuove C201 Impression, USB Flash Drive con un delicato e moderno design. Entrambi i prodotti hanno un design “out-of-the-box” e sono caratterizzati da una varietà di elementi colorati per ribaltare l’impressione stereotipata del design dei prodotti di storage presenti sul mercato. Inoltre, le eccellenti prestazioni li rendono anche un’ottima scelta. TEAMGROUP: annunciati i nuovi SSD EX e USB ... Leggi su tuttotek

