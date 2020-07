Superbonus 110%, per le pratiche serve il visto di conformità. Le regole (Di venerdì 24 luglio 2020) Per poter beneficiare del Superbonus del 110% sarà necessario il visto di conformità dei dati che certificano il possesso dei requisiti richiesti per la detrazione d’imposta. Lo ha chiarito il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel suo intervento davanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria. visto di conformità, cos’è Il visto di conformità è un controllo formale svolto dal professionista, che consiste in un’attestazione circa la conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione o alle scritture contabili. È obbligatorio in caso di: presentazione del Modello 730; compensazione orizzontale dei crediti IVA con importo superiore a 5.000,00 ... Leggi su quifinanza

