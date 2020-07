State of Decay 3 è nella 'fase iniziale della pre-produzione' (Di venerdì 24 luglio 2020) Tra i molti nuovi titoli first party annunciati per Xbox Series X all'evento di ieri, c'è stato spazio anche per State of Decay 3 di Undead Labs. Non abbiamo visto alcun gameplay, ma il primo inquietante trailer ha suggerito quello che possiamo aspettarci dal gioco. Ora, lo sviluppatore ha spiegato su Twitter che il sequel è nella fase iniziale della pre-produzione.Undead Labs non vede l'ora di "condividere più cose in futuro", ma in questo momento sembra proprio che State of Decay 3 sia lontano ancora qualche anno. Leggi altro... Leggi su eurogamer

