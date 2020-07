Serie B, Frosinone-Benevento: appuntamento in diretta su DAZN (Di venerdì 24 luglio 2020) Frosinone-Benevento non è solo la sfida tra due squadre che potrebbero ritrovarsi anche in Serie A, ma anche tra due vecchi amici: Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi. Il tecnico dei campani ha già raggiunto l’obiettivo dopo un campionato letteralmente dominato, mentre il secondo potrebbe seguirlo, anche se passando dai playoff. Tra di loro è il … L'articolo Serie B, Frosinone-Benevento: appuntamento in diretta su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

