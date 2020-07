Recovery, Gentiloni invita tutti alla prudenza ed alla responabilità: “In Ue vige enorme incertezza” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Se da una parte potremmo rallegrarci delle decisioni prese in questi mesi dalle istituzioni europee, approvate in gran parte nel Consiglio europeo, dall’altra dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà in cui ci troviamo”. Mostrando grande concretezza e senso di responsabilità, mentre una parte dei politici italiani prosegue con i ‘caroselli’ per il Recovery, Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari Economici, invita tutti alla ‘calma’ perché – spiega intervenendo al Festival della Soft Economy – “molti indicatori mostrano una ripresa” ma, tiene a rimarcare, “nell’Ue resta una situazione caratterizzata da una incertezza enorme: non abbiamo una chiara prospettiva ... Leggi su italiasera

