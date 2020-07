Pil, Confindustria “Risalita incompleta per la domanda bassa” (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il terzo trimestre del 2020 farà registrare una variazione positiva del Pil italiano, dopo il minimo della recessione nel secondo. I dati sull'andamento a luglio sono pochi, “ma una risalita è stata a fatica avviata a maggio-giugno. Tuttavia, è stata parziale e i rischi che si affievolisca sono alti, lasciando l'attività su livelli compressi. Il freno post-lockdown è la domanda che resta bassa”. E' il quadro che emerge dal Rapporto Congiuntura Flash del Centro Studi di Confindustria.La produzione industriale a giugno ha registrato appena un +3,9% (stime CSC), dopo il buon recupero di maggio (e il -43,1% a marzo-aprile): per Confindustria il numero cui guardare è il -16,9% dai livelli pre-Covid, ricordando che i dati recenti potranno essere rivisti fortemente ... Leggi su liberoquotidiano

ConfindustriaUd : .@Confindustria: #Pil in risalita, ma restano alti rischi. Domanda bassa - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Confindustria: #Pil in risalita, ma restano alti rischi. Domanda bassa - RaiNews : #Confindustria: #Pil in risalita, ma restano alti rischi. Domanda bassa - Cannella_Danilo : @Confindustria @Orsini_Emanuele @sole24ore @24Eventi La rivalutazione dei beni non genera liquidità , in questa fas… - EasyWorldNews : RT @EasyWorldNews: Confindustria, il Centro studi: “Anche il secondo trimestre è compromesso, pil a -9%. Possibile rimbalzo, ma la riparten… -

Ultime Notizie dalla rete : Pil Confindustria Confindustria: Pil in risalita, ma restano alti rischi. Domanda bassa Rai News Confindustria: risalita incompleta, la domanda interna resta fredda

In Italia, nonostante il rimbalzo "la risalita è incompleta e l`attività ancora compressa" con la domanda interna "fredda", l`export "in parziale risalita" e il mercato del lavoro "debole". E' quanto ...

Italia: Confindustria, risalita è ancora incompleta. Preoccupa debole domanda

In Italia, nonostante il rimbalzo, la risalita è incompleta e l’attività ancora compressa: la domanda interna è fredda, il mercato del lavoro debole, l’export solo in parziale recupero. E' il quadro t ...

In Italia, nonostante il rimbalzo "la risalita è incompleta e l`attività ancora compressa" con la domanda interna "fredda", l`export "in parziale risalita" e il mercato del lavoro "debole". E' quanto ...In Italia, nonostante il rimbalzo, la risalita è incompleta e l’attività ancora compressa: la domanda interna è fredda, il mercato del lavoro debole, l’export solo in parziale recupero. E' il quadro t ...