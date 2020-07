Pensione anticipata solo con i contributi 42 e 10 mesi o con 35 anni? (Di venerdì 24 luglio 2020) La Pensione anticipata è un trattamento pensionistico che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo, dietro apposita domanda all’Inps, di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver maturato l’età pensionabile richiesta per la Pensione di vecchiaia, che nel 2020 è di 67 anni. La Pensione anticipata è in vigore dal 1° gennaio 2012 con la Riforma Fornero e ha sostituito la Pensione di anzianità che è rimasta accessibile per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (destinata alla salvaguardia). Possono accedere a questa misura inserita nel pacchetto pensioni news, tutti i dipendenti del settore pubblico e privato, lavoratori ... Leggi su notizieora

