Panico a Cormano, spari durante una rapina. Una bambina e un vigile feriti (Di venerdì 24 luglio 2020) durante una rapina avvenuta all’Eurospin di Cormano un bandito ha sparato per coprire la sua fuga, ferendo un vigile e una bambina di 4 anni. Fuori pericolo entrambi Momenti di Panico e terrore all’interno di un supermercato della catena Eurospin a Milano. Un membro della polizia e una bambina di 4 anni sono rimasti feriti nel corso di unaa sparatoria avvenuta al supermercato Eurospin di Cormano, in viale Zara. Un rapinatore si è fatto consegnare i soldi dalla cassiera del supermercato, scappando poi sparando alcuni colpi di pistola, che hanno colpito il poliziotto e la bambina. Fortunatamente, entrambi i feriti non sono in pericolo di vita. Il blitz è avvenuto ... Leggi su bloglive

