“‘O capoclan è n’omm serio”: neomelodico condannato per istigazione a delinquere (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – “‘O capoclan è n’omm serio” (il capo clan è un uomo serio) il neomelodico Aniello Imperato (in arte Nello Liberti), originario di Ercolano, è stato condannato in primo grado ad un anno e quattro mesi dal Tribunale di Napoli per istigazione a delinquere. Il suo testo, secondo gli inquirenti, è un vero inno alla criminalità organizzata, compreso il video clip della canzone che racconta la vita di un uomo del clan “costretto” a dover compiere azioni anche contro la sua volontà per volere del capo clan che è appunto “un uomo serio“. La canzone, risalente allo scorso 2004, era da tempo finita nella bufera mediatica per le forti parole del testo che a molti ... Leggi su anteprima24

