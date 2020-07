Napoli-Sassuolo (25 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 24 luglio 2020) La sconfitta contro il Milan ha definitivamente chiuso i sogni di Europa League del Sassuolo che però a tre giornate dalla fine può ancora rendere indimenticabile il campionato chiudendo all’ottavo posto. Non ha bisogno di punti il Napoli, che dopo la sconfitta sul campo del Parma sembra destinato al settimo posto ma ha comunque garantito … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

