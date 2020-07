Moto2, GP Andalusia Jerez 2020: i risultati delle prove libere 1, Bezzecchi il più veloce (Di venerdì 24 luglio 2020) Marco Bezzecchi fa registrare il tempo più veloce al termine delle prime prove libere della Moto2 nel Gran Premio di Andalusia. In sella alla sua Kalex dello Sky Racing Team VR46, il pilota italiano sul tracciato di Jerez, scenario della terza tappa del Mondiale, ha fermato il cronometro in 1’41″525, precedendo il giapponese Tetsuta Nagashima (Kalex), staccato di due centesimi. Terzo crono della mattinata per lo spagnolo Jorge Navarro su Speed Up. Bene gli altri italiani: Luca Baldassarri è quarto con Nicolò Bulega subido dietro, mentre Luca Marini, vincitore della gara di domenica scorsa, ottiene il settimo tempo. Questi i risultati. La classifica tempi delle prove ... Leggi su sportface

