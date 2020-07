L’uomo più sporco del mondo: Amou Haji, non si lava da più di 60 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Si chiama Amou Haji ed è riconosciuto come l’uomo più sporco del mondo. Oltre a non lavarsi da anni e ad essere ricoperto di sporcizia e nonostante beva acqua stagnante, mangi carne marcia e fumi parecchio, la sua salute sarebbe ottima. Amou Haji: odia l’acqua, il sapone e mangia cibo marcio Amou Haji, ha raggiunto un primato davvero poco invidiabile, infatti non si lava dal 1954, ben più di 60 anni. La sua incredibile vicenda è diventata famosa grazie alle immagini diffuse dall’agenzia di stampa della Repubblica Islamica (IRNA). L’uomo, celebre ormai da molti anni, è un eremita che stando alle fonti ... Leggi su thesocialpost

