Lockdown, l’eroina si vendeva in chiesa (Di venerdì 24 luglio 2020) Le persone indagate avevano continuato a spacciare tramite alcuni sotterfugi durante il periodo di Lockdown, per non sparire dal mercato. “Per evitare gli stringenti controlli posti in essere sul territorio nel periodo di Lockdown dalle forze di Polizia gli indagati ricorrevano a sotterfugi: alcune compravendite di stupefacenti avvenivano all’interno delle insospettabili mura di una chiesa … L'articolo Lockdown, l’eroina si vendeva in chiesa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

