La Turchia vuole controllare i social network (Di venerdì 24 luglio 2020) (Foto: Oksana/Skendzic/Sipa)La commissione Giustizia del parlamento della Turchia ha approvato il disegno di legge, proposto dal partito del presidente Recep Tayyip Erdoğan, sulla regolamentazione dei social network. La nuova legge consentirebbe al governo di Ankara di estendere il proprio potere riuscendo ad esercitare un maggiore controllo sulle principali piattaforme. Sottoposta all’esame della commissione lo scorso 21 luglio, la proposta di legge era stata presentata dalla deputata dell’Akp, Ozlem Zengin, come strumento per “prevenire e punire reati come insulti, parolacce, abusi sessuali, oscenità, giochi d’azzardo, frode, propaganda terroristica, notizie false e disinformazione”. Con l’entrata in vigore della nuova legge i social network, con sede ... Leggi su wired

