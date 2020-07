Il Lille sta per chiudere con Yilmaz come sostituto di Osimhen (Di venerdì 24 luglio 2020) In vista dell’imminente chiusura della cessione di Osimhen al Napoli il Lille ha già preso il suo sostituto. Lo riporta Trt Sport che scrive che il club francese ha opzionato Burak Yilmaz. Il calciatore turco è a un passo dal firmare un accordo biennale con la società francese. L’attaccante classe 1985 è stato un obiettivo della Lazio ed era nel mirino di Fiorentina e Lecce. Nelle prossime ore ci potrebbe essere la firma, con un ingaggio intorno ad un milione di euro. L'articolo Il Lille sta per chiudere con Yilmaz come sostituto di Osimhen ilNapolista. Leggi su ilnapolista

