I vichinghi diffusero il vaiolo? L’umanità contagiata molto prima di quanto si credesse (Di venerdì 24 luglio 2020) Il vaiolo ha contagiato l’umanità molto prima di quanto si credesse. Un team di scienziati internazionali ha scoperto ceppi estinti del virus Variola nei vichinghi, per la precisione nei denti di alcuni scheletri, provando per la prima volta che la malattia è presente da 1.400 anni almeno. Circa 300 milioni di persone sono morte di vaiolo, che si diffondeva attraverso le goccioline infettive, nel XX secolo solo prima che venisse eradicato ufficialmente nel 1980, attraverso una campagna globale di vaccinazione: è stata la prima malattia umana a essere ‘spazzata via’. Adesso i ricercatori portano indietro le lancette della diffusione della malattia, in uno studio pubblicato su ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : vichinghi diffusero Berserkr: i Semi-Leggendari Guerrieri speciali dei Vichinghi Vanilla Magazine Medicina: studio, i vichinghi avevano il vaiolo e hanno contribuito a diffonderlo

Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Il vaiolo ha contagiato l'umanità molto prima di quanto si credesse. Un team di scienziati internazionali hanno scoperto ceppi estinti del virus Variola nei vichingh ...

TIFOSI: gli ultras granata al fianco del piccolo Mattia

In un Paese sempre più egoista e che non ha riscoperto il valore dell'altruismo nemmeno dopo tre mesi terribili come quelli del lockdown, c'è un mondo ingiustamente bistrattato ma che continua ad esse ...

Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Il vaiolo ha contagiato l'umanità molto prima di quanto si credesse. Un team di scienziati internazionali hanno scoperto ceppi estinti del virus Variola nei vichingh ...In un Paese sempre più egoista e che non ha riscoperto il valore dell'altruismo nemmeno dopo tre mesi terribili come quelli del lockdown, c'è un mondo ingiustamente bistrattato ma che continua ad esse ...