Gran Premio di Imola ritorna in Formula 1: si correrà il 1 novembre. Si rivede anche il mitico Nurburgring (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Italia guadagna un Gran Premio: la Formula 1 nel Mondiale del 2020 tornerà a Imola. Era nell’aria, ma è di oggi l’annuncio ufficiale su Twitter. Oltre a Imola altri due nuovi Gran Premi: il Nurburgring, in Germania e Portimao (Estoril) in Portogallo. L’Italia è a quota tre Gran premi dunque, aggiungendo Imola a Monza e al Mugello. Al circuito “Enzo e Dino Ferrari” si correrà il 1 novembre: la Formula 1 mancava da quell’autodromo dal 2006, quando vinse Schumacher in Ferrari davanti a Fernando Alonso e a Montoya. Due anni prima sempre il tedesco e sempre sulla rossa aveva stabilito qui il record assoluto della pista, percorrendo i 4,9 ... Leggi su ilfattoquotidiano

