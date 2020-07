Fofana: “Siamo contenti ma non fermiamoci” (Di venerdì 24 luglio 2020) Al termine della bella vittoria sulla Juventus, il match-winner Seko Fofana ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: “Ho visto il colpo di testa di Becao e ho sentito di poter prendere il pallone, sono andato a prenderlo e ho creduto nel gol. Fortunatamente poi ho avuto la forza per andare fino in fondo e segnare. Comunque non sono l’unico a fare la differenza in questa squadra, abbiamo dimostrato di poter battere chiunque nonostante le diverse assenze dell’ultimo periodo e di saperci adattare. Abbiamo dato tutto e siamo molto contenti per il risultato, ma abbiamo giocato bene in quasi tutte le partite del post lockdown. Non abbiamo preso molti gol e tutte le gare sono state equilibrate, spesso però abbiamo faticato negli ultimi minuti e credo che sia normale. Tutti credevano che la Juventus oggi venisse a festeggiare ma ... Leggi su udine20

