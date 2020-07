Fi-Pi-Li, incidente mortale a Pontedera (Di venerdì 24 luglio 2020) Sulla Fi-Pi-Li, bretella che collega Firenze a Livorno, incidente mortale pochi minuti fa. Coinvolto anche un mezzo pesante. I dettagli Sull’autostrada Fi-Pi-Li, la bretella che collega Firenze a Livorno, in Toscana, poco fa si è consumato un’incidente mortale che ha paralizzato di fatto entrambe le carreggiate. All’altezza di Pontedera, stando alle prime ricostruzioni effettuate, un tir avrebbe invaso la carreggiata opposta, finendo la sua corsa contro un auto. Un’incidente davvero spaventoso che ha visto al momento già un deceduto oltre ad un ferito grave, portato in ospedale dai soccorsi del 118 giunti sul posto tempestivamente. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Vigili del Fuoco di Cascina e di Pisa e la polizia ... Leggi su bloglive

