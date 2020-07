Fable, il gdr di Playground Games in arrivo su PC e Xbox Series X – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Un nuovo gioco della serie Fable si sta dirigendo verso Xbox X Series e Windows 10. Playground Games sta sviluppando il prossimo titolo, che sarà un “nuovo inizio“ per il franchise di lunga data. Microsoft ha annunciato ieri il gioco come parte della sua vetrina di luglio. Fable è stato originariamente rilasciato nel 2004 per Xbox; l’ultimo gioco della serie principale, Fable III, è stato lanciato nel 2010. La serie è un gioco di ruolo classico, in cui le azioni del giocatore influenzeranno la sua reputazione e il suo ruolo nel mondo del gioco. Mediatonic ha anche rilasciato Fable Fortune, un gioco di carte collezionabili free-to-play, nel 2018. L'articolo ... Leggi su nonsolo.tv

