Coronavirus, in crescita numero dei contagi. Oms: timori per aumento dei casi in zona Europa (Di venerdì 24 luglio 2020) L'ufficio regionale dell'Oms per l'Europa si è detto "preoccupato" dal nuovo aumento di casi di Coronavirus in alcuni Paesi europei e ha chiesto di restare reattivi e allentare le restrizioni "con attenzione", introducendole nuovamente se necessario.L'Oms Europe, interrogato da Afp sulla situazione nel Vecchio Continente, non ha citato i Paesi che in particolare meritano l'attenzione dell'agenzia, ma ha parlato dell'esempio del Kirghizistan, che fa parte dell'area europea per l'Oms, che con 335 nuovi casi ogni 100mila abitanti è uno dei primi Paesi a preoccupare per la tendenza molto forte al rialzo dei casi.Tra i Paesi che contano un numero signifitivo di infezioni, ci sono anche Israele 256 nuovi casi ogni 100mila abitanti, il Montenegro ... Leggi su ilfogliettone

