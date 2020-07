Colpo di mano all’Agenzia Area Nolana: confermato Caprio. Furia Minieri: “Vogliamo discontinuità” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – E’ un vero e proprio Colpo di mano quello che si è consumato nel pomeriggio di oggi al tavolo dei Comuni dell’Area Nolana, chiamato a rinnovare i vertici dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana: il Comune di Nola, che detiene la maggioranza relativa come quote societarie, aveva chiesto la testa dell’Amministratore Unico Vincenzo Caprio (uomo di Paolo Russo) e dell’intero assetto societario. “In linea con gli impegni assunti in campagna elettorale – spiega il primo cittadino di Nola Gaetano Minieri – avevamo chiesto un segnale di discontinuità. Riteniamo fallimentare fino ad oggi l’attività dell’Agenzia. Volevamo un ... Leggi su anteprima24

FrancoTorre1953 : @TheresaFollower I collegamenti ispiratimi da 'mano' sono: Rapina a mano armata (film di Kubrick), Colpo di mano, F… - TheresaFollower : @FrancoTorre1953 -A mano armata (aggressione o rapina con armi in pugno) oppure film (Roma a mano armata) -Colpo… - SBaronceli : RT @WomanWithPen: Oggi a Parlamento chiuso e con il PM in visita in Scozia, Cummings (architetto del voto pro-Brexit, collegato a sponsor r… - Secondo__me : @EllyBarbolini Se te serve 'na mano .... batti un colpo. O più di uno. - GiusPecoraro : RT @WomanWithPen: Oggi a Parlamento chiuso e con il PM in visita in Scozia, Cummings (architetto del voto pro-Brexit, collegato a sponsor r… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo mano Canada, polemiche per pubblicità auto con stretta di mano - Attualità Agenzia ANSA Porto Venezia, il ministero giudica regolare il bilancio: niente commissario

Gli operatori dello scalo tirano una boccata d'ossigeno dopo l'attacco di Regione e Città metropolitana che aveva messo a rischio la gestione regolare VENEZIA. Una boccata d’ossigeno per il porto si a ...

Quando ti trovi in un monster pot irreale e setti non una, ma due volte con Mamacita!

Partiamo subito dallo scenario, quello del Bicycle, che, poco meno di un anno fa presentava una partita di cash game $10/$20/$20 alla quale si presentarono 9 giocatori, tra i quali alcune nostre vecch ...

Gli operatori dello scalo tirano una boccata d'ossigeno dopo l'attacco di Regione e Città metropolitana che aveva messo a rischio la gestione regolare VENEZIA. Una boccata d’ossigeno per il porto si a ...Partiamo subito dallo scenario, quello del Bicycle, che, poco meno di un anno fa presentava una partita di cash game $10/$20/$20 alla quale si presentarono 9 giocatori, tra i quali alcune nostre vecch ...