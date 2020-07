Carlotta in viaggio a Mykonos muore in un incidente stradale: aveva solo 18 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Era giovane Carlotta e aveva tutta la vita davanti ma il destino ha scritto per lei un finale inaspettato. Era partita per un viaggio in Grecia, dove purtroppo, ha trovato la morte. La notizia è arrivata poche ore fa, da Mykonos. La ragazza è stata vittima di un incidente stradale. Secondo le prime notizie in arrivo dalla Grecia, la giovane Carlotta, era in vacanza nell’isola greca con un gruppo di amici. L’incidente stradale avrebbe causato anche il ferimento di una sua amica che sarebbe grave in ospedale. Secondo i siti greci, due auto private – tra cui quella su cui viaggiava la vittima – si stavano muovendo nella stessa direzione e sono entrambe precipitate su una ... Leggi su ultimenotizieflash

C_Carlotta_C : Mi hanno chiesto: come mai stai giù per due settimane? Potevi farti una settimana coi tuoi e una in viaggio, no? P… - frattempi : @C_Carlotta_C Per un viaggio di qualche mese in paesi economici non servono cifre particolarmente alte. Si può anch… - _delamin : @C_Carlotta_C Ok, non è il viaggio “on the road” alla Thelma e Louise, non è nell’immaginario comune così affascina… - Mikla85666682 : @C_Carlotta_C Dipende, ho visto gente partire con 1000 euro e trovarsi lavoro sul luogo. Eppure pee loro sempre viaggio rimane. - percolpadidiego : @C_Carlotta_C Non credo sia indispensabile per tornare alla propria casa-anima viaggiare fisicamente. Comunque ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta viaggio Dramma a Mykonos (Grecia): muore 18 enne di Perugia. Cade dalla scogliera con l'auto. Umbriadomani Incidente stradale, muore ragazza di Perugia, a Mykonos, in Grecia

Una ragazza di Perugia è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos. La giovane era in vacanza nell’isola greca con un gruppo di amici. Ferita gravemente una sua amica. Le ...

Incidente stradale in Grecia, 18enne italiana muore a Mykonos

Una 18enne di Perugia – il cui nome, secondo fonti locali umbre, è Carlotta Martellini – è morta in un incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos. La giovane era in vacanza nell’isola greca con ...

Una ragazza di Perugia è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos. La giovane era in vacanza nell’isola greca con un gruppo di amici. Ferita gravemente una sua amica. Le ...Una 18enne di Perugia – il cui nome, secondo fonti locali umbre, è Carlotta Martellini – è morta in un incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos. La giovane era in vacanza nell’isola greca con ...