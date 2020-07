Calciomercato – Affari e trattative 24 luglio – Ranieri confermato, Iachini spera, Osimhen sta per arrivare il sì (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Calciomercato in queste ultime ore gira intorno agli allenatori, soprattutto dopo le riconferme di Pioli al Milan e Juric al Verona, ma non mancano gli Affari e le trattative riguardanti i calciatori. Ranieri confermato: con la Sampdoria fino al 2022 Claudio Ranieri può rimanere alla Sampdoria fino al 2022. Il tecnico doriano dopo gli ottimi risultati ottenuti ha ricevuto una proposta dal presidente Massimo Ferrero per prolungare il suo accordo in scadenza nel 2021 di un altro anno. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per la scelta dell’allenatore romano. Iachini spera nella riconferma a Firenze Giuseppe Iachini inizia a sperare nella riconferma a Firenze anche perchè svanito Juric non ... Leggi su giornal

Le voci di un arrivo a Milano del padre di Messi stanno infuocando il web. Aguilar chiarisce la situazione con una sentenza Messi all'Inter è fantacalcio. Da poco più di un'ora la notizia dell'arrivo ...

Inter, si valuta il ritorno di Zappa: anche la Juventus sul terzino

L'Inter starebbe valutando il ritorno Gabriele Zappa, terzino di proprietà del Pescara cresciuto nel vivaio nerazzurro. Il classe ‘99 si è reso protagonista di un’ottima stagione con la maglia del clu ...

Le voci di un arrivo a Milano del padre di Messi stanno infuocando il web. Aguilar chiarisce la situazione con una sentenza Messi all'Inter è fantacalcio. Da poco più di un'ora la notizia dell'arrivo ...L'Inter starebbe valutando il ritorno Gabriele Zappa, terzino di proprietà del Pescara cresciuto nel vivaio nerazzurro. Il classe '99 si è reso protagonista di un'ottima stagione con la maglia del clu ...