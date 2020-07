Anthem 2.0 è vivo e vegeto e alcune immagini lo dimostrano (Di venerdì 24 luglio 2020) Ve lo ricordate Anthem? Bene, i progressi sul reboot del gioco sembrano andare avanti. Questa settimana, possiamo dare un'occhiata a una nuova fazione pirata in arrivo su Anthem 2.0 attraverso la concept art pubblicata da Christian Dailey, direttore dello studio di BioWare Austin.Dailey ha rivelato la nuova fazione, chiamata Pirates of Blood Wind, e mostra quello che sembra essere un granatiere con esplosivi legati alla cintura. Ci troviamo di fronte ad un robot o ad un qualcuno che indossa una maschera spettrale? In altre immagini possiamo vedere la base di questi pirati, una sorta di promontorio ovviamente a forma di teschio.Attraverso Twitter, Dailey ha menzionato che erano in corso lavori per migliorare il matchmaking e giocare con gli amici, con una sorta di sistema LFG in-game per portare a termine le Roccaforti. BioWare Austin, ... Leggi su eurogamer

tuliparon : missing you ormai diventata il mio anthem, l'ho sempre amata ma ultimamente devo proprio ascoltarla una volta al gi… -