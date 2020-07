‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari ha rotto con Vincenzo Ferrara (a ‘causa’ di Kikò Nalli)? L’indiscrezione (Di giovedì 23 luglio 2020) Sembrerebbe essere giunta al capolinea la storia d’amore tra la biondissima opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, e il compagno Vincenzo Ferrara. A unirli sembrava esserci un legame forte e tanti progetti, tant’è che i due avevano ammesso di parlare spesso anche di matrimonio e per nulla indifferente all’idea si era mostrato l’ex marito di Tina, Kikò Nalli, conosciuto proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi. Tre i figli nati dalla loro unione, quella stessa unione che parrebbe essere ora il motivo della rottura col ristoratore fiorentino. Stando a quanto si legge sul settimanale Di Più, infatti, a mandare in crisi il rapporto tra Tina e Vincenzo sarebbe stata non solo la ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : #Salvini: Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di #Quota100, che ha… - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - matteosalvinimi : #Salvini: Chi sbaglia in divisa paga più degli altri, ma nessuno osi infangare le Forze dell’Ordine. Lega aveva int… - _vedocose : @silviabar12 Ci sono anche molte donne che preferiscono uomini più giovani, fa parte del gusto personale, checcifrega? - bianpe : RT @tinapica88: Uomini che insegnano alle donne come fare le donne. Basta drogarsi dai. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia