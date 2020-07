Unilever, vendite 1° semestre quasi stabili ma è boom per e-commerce (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – vendite in calo dello 0,1% a fronte di volumi che hanno fatto segnare -0,3% e prezzi in crescita dello 0,2%. Sono i risultati preliminari del primo semestre pubblicati oggi da Unilever. La multinazionale olandese-britannica ha riportato una crescita nei mercati sviluppati del 2,4%, mentre i mercati emergenti hanno perso l’1,9%. “La performance durante la prima metà dell’anno ha dimostrato la vera forza di Unilever – ha commentato il Ceo dell’azienda, Alan Jope –Dall’inizio della crisi di Covid-19, siamo stati guidati da chiare priorità in linea con il nostro modello di business multi-stakeholder per proteggere il nostro personale, salvaguardare l’offerta, rispondere a nuovi modelli di domanda dei consumatori, preservare denaro e sostenere ... Leggi su quifinanza

