Udinese-Juventus, i convocati di Sarri: out Chiellini e Higuain (Di giovedì 23 luglio 2020) Juventus che torna in campo alla Dacia Arena contro l'Udinese, dopo l'importantissima vittoria per 2-1 contro la Lazio. Match-point per i bianconeri, che in caso di successo stasera si aggiudicherebbe il nono titolo consecutivo con tre giornate di anticipo. Il tecnico Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro i friulani. Non ci saranno Bonucci, squalificato, Higuain e Chiellini. Il Pipita, colpito da lombalgia e protagonista del forfait di lunedì nel riscaldamento... Leggi su 90min

