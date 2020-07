Ubisoft: uno tra Gods and Monsters e Rainbow Six Quarantine potrebbe essere posticipato (Di giovedì 23 luglio 2020) Di recente, il direttore finanziario di Ubisoft ha parlato di Gods and Monsters e Rainbow Six Quarantine, ipotizzandone un possibile rinvio Il direttore finanziario di Ubisoft, Frédérick Duguet, ha dichiarato, di recente, che uno tra Gods and Monsters e Rainbow Six Quarantine potrebbe essere rimandato al prossimo anno fiscale. Ubisoft ha già una lineup di prossime uscite decisamente ricca. Watch Dogs: Legion e Assassin’s Creed Valhalla usciranno entrambi alla fine di quest’anno, mentre Far Cry 6 dovrebbe debuttare a febbraio. I vertici del colosso francese hanno parlato recentemente anche di altre produzioni tripla A particolarmente ... Leggi su tuttotek

