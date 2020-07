Turista colta da malore: intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano alla Riserva dello Zingaro (Di giovedì 23 luglio 2020) Secondo intervento in cinque giorni del nella Riserva dello Zingaro, questa volta per una Turista udinese di 61 anni colta da malore a cala dell’Uzzo, sul versante di San Vito Lo Capo (Trapani). L’allarme è stato lanciato alle 14,30 dalla sala operativa del 118 che aveva ricevuto la richiesta di Soccorso. La donna si era sentita male probabilmente per un calo pressorio dovuto alle alte temperature ed alla scarsa idratazione. Una squadra della stazione Palermo-Madonie ha raggiunto a piedi la donna, l’ha caricata sulla barella e trasportata a spalle per circa un chilometro fino all’ingresso di San Vito dove ad aspettarla c’era un’autoambulanza del 118. Il ... Leggi su meteoweb.eu

