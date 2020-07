Tesla - Musk denuncia la Rivian per furto di segreti industriali (Di giovedì 23 luglio 2020) La Tesla ha presentato una denuncia contro la Rivian presso il tribunale di San Jose (California), accusando la startup di aver organizzato un "allarmante schema" per assumere i propri dipendenti e rubare segreti industriali. Secondo la Casa californiana, in particolare, quattro ex lavoratori hanno acquisito informazioni e dati molto sensibili proprio nel momento in cui sono passati alla Rivian. Altri sospetti. La Tesla sospetta, inoltre, che anche altri due ex dipendenti abbiano passato informazioni riservate alla diretta concorrente. La Rivian, nel negare tutte le accuse, ha fatto presente come, al momento di una qualsiasi assunzione, richieda a tutti i nuovi dipendenti di confermare di non essere in possesso e non avere intenzione di introdurre ... Leggi su quattroruote

