Sciopero autostrade, decise le date: previsti disagi e code. I giorni da ‘bollino rosso’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Previsto Sciopero nazionale delle autostrade nelle giornate domenica 9 agosto e lunedì 10. Ad annunciarlo Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Viabilità e Sla Cisal durante di una conferenza stampa in videoconferenza. Lo Sciopero sarà della durata di 4 ore, e giorno 9 sarà mirato al personale dei caselli mentre il 10 al personale amministrativo e commerciale. Lo Sciopero di domenica 9 e lunedì 10 agosto, hanno spiegato le organizzazione dei sindacati, è stato indetto per fare presente la situazione in cui riversano le 25 società delle concessioni autostradali in Italia: “Una condizione aggravata dalla emergenza pandemia che ha penalizzato occupazione e redditi del settore, dall’incertezza per l’assegnazione delle concessioni scadute e dalla situazione di ... Leggi su caffeinamagazine

