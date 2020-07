Psg, Thiago Silva: “Non volevo andarmene, la decisione è presa e la rispetto” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il difensore del Paris Saint-Germain, Thiago Silva, dopo i numerosi trionfi ottenuti in Francia, è pronto a lasciare il club parigino al termine della stagione. Il brasiliano, nel corso di un’intervista rilasciata ai media francesi, ha parlato del suo futuro, non annunciando esplicitamente il suo addio, ma facendo capire che le possibilità di vedere con un’altra maglia sono molto alte: “Non volevo andarmene, la decisione è stata presa. La rispetto, e la rispetterò fino alla fine”. Leggi su sportface

Il difensore del Paris Saint-Germain, Thiago Silva, dopo i numerosi trionfi ottenuti in Francia, è pronto a lasciare il club parigino al termine della stagione. Il brasiliano, nel corso di ...

Parla Thiago Silva. Il difensore brasiliano conferma che nel suo futuro non ci sarà il Psg: decisione presa da Leonardo Ultimi giorni in maglia Psg per Thiago Silva. Il difensore brasiliano, con un co ...

