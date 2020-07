Pontedera, ufficiali gli arrivi di Catanese e Vaccaro (Di giovedì 23 luglio 2020) Pontedera - Doppio innesto per il Pontedera , che si inizia a preparare per la prossima stagione di Serie C . "L'U.S Città di Pontedera è lieta di comunicare i primi due acquisti per la stagione 2020/... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Pontedera, ufficiali gli arrivi di Catanese e Vaccaro: I toscani si rinforzano con un centrocampista e con un terzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontedera ufficiali Pontedera, ufficiali gli arrivi di Catanese e Vaccaro Corriere dello Sport Pontedera, presi Catanese e Vaccaro: ufficiale

PONTEDERA - Il Pontedera comincia a preparare la prossima stagione di Serie C con una doppia mossa in entrata. "L’U.S Città di Pontedera è lieta di comunicare i primi due acquisti per la stagione 2020 ...

Pontedera, ufficiali gli arrivi di Catanese e Vaccaro

PONTEDERA - Doppio innesto per il Pontedera, che si inizia a preparare per la prossima stagione di Serie C. "L’U.S Città di Pontedera è lieta di comunicare i primi due acquisti per la stagione ...

PONTEDERA - Il Pontedera comincia a preparare la prossima stagione di Serie C con una doppia mossa in entrata. "L’U.S Città di Pontedera è lieta di comunicare i primi due acquisti per la stagione 2020 ...PONTEDERA - Doppio innesto per il Pontedera, che si inizia a preparare per la prossima stagione di Serie C. "L’U.S Città di Pontedera è lieta di comunicare i primi due acquisti per la stagione ...