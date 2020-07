Pierfrancesco Favino irresistibile al mare (Di giovedì 23 luglio 2020) È uno degli attori più dotati e rappresentativi del momento, Pierfrancesco Favino. Il suo talento è una certezza e riesce a farlo eccellere in ogni impresa, al punto da consacrarlo a icona cinematografica italiana. Nelle ultime ore, però, l’attore ha messo da parte il lavoro per dedicarsi a qualcosa di più grande: la sua famiglia. Favino infatti, come molti altri vip, sta tirando un po’ il fiato prima dei prossimi impegni. Come svela l’articolo che uscirà domani sul settimanale Gente, diretto da Monica Mosca, questa estate l’attore ha scelto Formentera come cornice dei suoi momenti di relax, tra tuffi, nuotate e lunghi momenti in spiaggia a godersi il panorama. Accanto a lui c’è Anna Ferzetti: compagna storica, figlia del celebre attore romano Gabriele ... Leggi su dilei

inthecantine : RT @artefatti: Sicuri che non era Pierfrancesco Favino nei panni di Bruno Peres? - artefatti : Sicuri che non era Pierfrancesco Favino nei panni di Bruno Peres? - zazoomblog : Hammamet in prima tv su Sky Cinema Pierfrancesco Favino è Craxi - #Hammamet #prima #Cinema - manis13209195 : Alessandro Gassman e Pierfrancesco Favino, in realtà, sono la stessa persona ?? #favino #gassman - RaiPremium : Alle 23.50 'Gino Bartali: l'intramontabile': la vita del noto campione del ciclismo attraverso le vicende personali… -