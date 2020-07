Parma Calcio ad una svolta: Al Mana Group pronto ad entrare in società (Di giovedì 23 luglio 2020) Una nuova era per il Parma Calcio: il gruppo Al Mana è vicino a rilevare il 51% delle azioni societarie. L’ufficialità potrebbe arrivare a fine campionato Il Parma Calcio potrebbe parlare ben presto la lingua del Qatar. Nelle ultime ore è diventato sempre più forte il rumor legato ad un passaggio di proprietà al gruppo Al Mana. Dario Marchetti di Sky riferisce come a fine campionato verranno cedute le quote alla famiglia di un gruppo del Qatar, a cui fa capo Hisham Al Hamad Al Mana, il quale diventerebbe presidente della società con il 51% delle azioni. L’attuale Management della società ducale manterrà il restante 49% e sarà presente all’interno del progetto. Poi, entro 5 ... Leggi su zon

