Osimhen al Napoli, l'amico Akatugba conferma: "Ecco quando l'affare può essere ufficiale" (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Napoli si avvicina a grandi passi a Victor Osimhen e la conferma arriva direttamente dalla bocca di Oma Akatugba, giornalista nigeriano esperto di mercato e amico del giovane bomber del Lille: "Secondo quanto mi risulta, il contratto di Osimhen con il Napoli è stato firmato sia in Italia che in Francia. Anche l'ultimo step, dunque, è stato portato a termine. Nonostante molti lo neghino, le visite mediche si sono già svolte a Villa Stuart: è la verità. Victor vuole venire al Napoli, difatti... Leggi su 90min

DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - AlfredoPedulla : Il #Napoli gioca, intanto la deadline per #Osimhen non ha limiti, conta solo una cosa, chiudere, e il Napoli sta sg… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Di Marzio: 'Osimhen al #Napoli, l'affare si chiude! Arriva la svolta anche per Boga' ? - sscalcionapoli1 : Sky - Fatta per Osimhen al Napoli e si spinge pure per Boga: presto contatti col Sassuolo #calciomercato #featured -