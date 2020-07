Montella: Vende piscina a prezzo affare, denunciata per truffa una 35enne (Di giovedì 23 luglio 2020) Montella. Vende piscina a un prezzo competitivo su un noto sito di annunci online, denunciata per truffa una 35enne. I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato una 35enne della provincia di Pescara ritenuta responsabile di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia da parte di una persona del luogo che, in cerca di un buon … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Montella Vende Montella: Vende piscina a prezzo affare, denunciata per truffa una 35enne 2a News Carabinieri fuorilegge, nello scandalo ci sono anche un viestano e i suoi tre figli. Le carte di “Odysseus”

Uno scandalo che ha sconvolto l’Italia intera. Incredulità per l’arresto dei carabinieri della caserma di Piacenza Levante, finiti in cella per spaccio di droga, tortura ed altri gravi reati nell’ambi ...

La banda dei criminali in divisa e l'ombra di un'alleanza con i clan

È una delle vicende più gravi della storia della Repubblica quella che riguarda la caserma "Levante" di via Caccialupo a Piacenza. Guardo le foto di questi carabinieri coinvolti nell'inchiesta, si att ...

Uno scandalo che ha sconvolto l’Italia intera. Incredulità per l’arresto dei carabinieri della caserma di Piacenza Levante, finiti in cella per spaccio di droga, tortura ed altri gravi reati nell’ambi ...È una delle vicende più gravi della storia della Repubblica quella che riguarda la caserma "Levante" di via Caccialupo a Piacenza. Guardo le foto di questi carabinieri coinvolti nell'inchiesta, si att ...