Monica Lozzi esce dal M5S: “Delusa dal partito” (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA – Il presidente del Municipio VII di Roma, Monica Lozzi, esce dal Movimento 5 Stelle e lo annuncia con un post su Facebook. “Ci sono giorni in cui bisogna prendere il coraggio a due mani e fare delle scelte importanti anche se, a volte, difficili e scomode- scrive- Oggi e’ uno di quei giorni, perche’ non si puo’ essere testimoni in prima persona dell’abbandono totale dei territori e del loro attivismo e far finta di niente, non si puo’ essere parte e spettatore silente di un gruppo nato sui principi della valorizzazione del merito, della crescita culturale, della partecipazione dei cittadini, della trasparenza, della democrazia e ritrovarsi a sostenere un partito del meno peggio, in cui l’apparire vince sull’essere, l’informazione e’ divenuta una mera propaganda funzionale a trasformare i cittadini in fan dei piu’ famosi, la democrazia interna si e’ rivelata una cieca oligarchia e una comunita’ anti sistema e’ diventata un centro di potere asservito con la sola finalita’ di preservare alcune posizioni personali raggiunte. Oggi e’ il giorno in cui esco dal Movimento 5 stelle”. Leggi su dire

