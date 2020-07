Meloni: no allo scostamento se non ci dicono quali riforme. Salvini: ora la flat tax (Di giovedì 23 luglio 2020) La leader di FdI: vogliamo vedere nero su bianco come intendono spendere i fondi Ue. Gelmini, FI,; finora governo sordo alle nostre richieste Leggi su tg.la7

Simona_Buratti : RT @IlPrimatoN: Per votare sì allo scostamento di bilancio Salvini chiede l'anno bianco fiscale e la Meloni che Conte metta nero su bianco… - IlPrimatoN : Per votare sì allo scostamento di bilancio Salvini chiede l'anno bianco fiscale e la Meloni che Conte metta nero su… - Sntgvn : @lia_meloni @GiuseppeConteIT “Quando gli italiani...” ??Come se TUTTI gli italiani la pensassero allo stesso modo! S… - Vittoriozarrell : RT @Marty_Loca80: Dopo @SusannaCeccardi anche la nana caciottara dice la sua su Image di John Lennon. ' E' l'inno dell'omologazione mondial… -