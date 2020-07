Malati di cementificazione. Per ogni neonato 135 mq di suolo (Di giovedì 23 luglio 2020) Il consumo di suolo in Italia continua ad aumentare. Lo certifica ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente, nel suo consueto rapporto annuale. Ricco di dati e tabelle, consultabile sul sito, è ormai lo strumento più autorevole non solo per capire il fenomeno ma per programmare come intervenire. Dopo una fase di rallentamento della crescita nei primi anni 2000, gli ultimi anni segnano una stabilizzazione dell’aumento di suolo consumato, con più di 50 km quadrati all’anno di nuova impermeabilizzazione. Nel 2019 esattamente 57,5 km quadrati in più rispetto al 2018. Una notizia non positiva, considerato che l’obiettivo rimane “consumo di suolo zero” (neutralità del degrado del territorio), e che ... Leggi su huffingtonpost

Il consumo di suolo in Italia continua ad aumentare. Lo certifica ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente, nel suo consueto rapporto annuale.

