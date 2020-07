Infortunio Djimsiti, Gasperini può recuperare un’altra pedina fondamentale (Di giovedì 23 luglio 2020) Infortunio Djimsiti, Gasperini può recuperare un’altra pedina fondamentale in vista della sfida di San Siro contro il Milan Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, può tornare a disposizione in vista della sfida di San Siro contro il Milan dopo il trauma all’alluce rimediato nella sfida contro il Bologna, come riportato da TuttoMercatoWeb.com. Lo staff medico atalantino sta cercando in tutti i modi di recuperare il calciatore dopo il pestone subito nell’ultimo turno di campionato: Gasperini ha le alternative giuste, ma vuole assolutamente avere la rosa al gran completo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

cristrader1 : @APclick Anche il Milan ha tutte le fortune:all'Atalanta mancherà Ilicic ed è in un momento di gran forma,vicevers… - salvoanzaldi : Finora serata da incubo per i difensori: Palomino, Djimsiti, Conti e Romagnoli fuori per infortunio. #SassuoloMilan #AtalantaBologna -

Atalanta, paradosso cartellino: Gasp squalificato, ma la squadra è la seconda più corretta di serie A

In casa Atalanta, al contrario, c’è ottimismo sul fronte infortuni. Palomino e Djimsiti, usciti per, rispettivamente, noie muscolari e pestone all’alluce, dovrebbero recuperare per domani.

