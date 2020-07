Guardia Sanframondi, scongiurato l’annullamento di ‘Vinalia’: il 4 agosto il via (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiParte all’insegna dell’innovazione la XXVII edizione di Vinalia, rassegna enogastronomica proposta dal Circolo Viticoltori e in programma a Guardia Sanframondi (Benevento), dal 4 al 10 agosto prossimi. D’altronde, non poteva essere altrimenti, vista la delicata fase post Covid 19, con le sue regole e le sue incertezze. “Noi crediamo che per mille passioni e mille ragioni – afferma Titina Pigna, Responsabile Comitato Vinalia – non possiamo assolutamente fermarci, neanche di fronte agli esiti drammatici di questa sconvolgente pandemia che ci ha colpito con brutalità ma che, con una voglia di resistere che ha fatto luce, abbiamo saputo fronteggiare, e ci auguriamo, marginalizzare in maniera definitiva. “Nulla, in ogni ... Leggi su anteprima24

