Grazia Pradella e il coraggio di ordinare il sequestro di una caserma dei carabinieri

Lei si chiama Grazia Pradella, è il procuratore capo di Piacenza. Mi viene da pensare che se ci fosse stato un uomo, al suo posto, non avrebbe ordinato il sequestro di una caserma dei carabinieri, ...

Nell'ordinanza firmata dal procuratore Grazia Pradella si legge: "Uno scenario estremamente preoccupante (...) una consuetudine" che andava avanti da tre anni. Sono dodici le misure di custodia ...

L'inchiesta che travolge una caserma di Piacenza: "Arresti illegali e tortura", sei carabinieri arrestati

Misure cautelari per dieci carabinieri (cinque in carcere e uno ai domiciliari). Una caserma sotto sequestro (primo provvedimento del genere in Italia). Accuse gravissime che vanno dal traffico di dro ...

Nell'ordinanza firmata dal procuratore Grazia Pradella si legge: "Uno scenario estremamente preoccupante (...) una consuetudine" che andava avanti da tre anni. Sono dodici le misure di custodia ...