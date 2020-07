Gomorra prende casa negli USA e sbarca su HBO Max (Di giovedì 23 luglio 2020) Gomorra su HBO Max, una casa americana di prestigio e stabile Gomorra o meglio Gomorrah (come Deborah con l’acca) si prepara a ri-conquistare gli Stati Uniti. Gomorra approda su HBO Max lanciatissimo e pregiato servizio di streaming che abbraccia l’offerta dell’intrattenimento WarnerMedia da HBO a TNT. Ciro e Genny si ritroveranno accanto a Elena e Lila de L’Amica Geniale co-produzione di HBO creando all’interno della piattaforma di streaming un pizzico di Italia, anzi nello specifico di Napoli. Gomorra finora negli Stati Uniti era disponibile su Sundance Now una piattaforma di streaming decisamente di minore impatto rispetto a HBO Max. HBO Max trasmetterà in esclusiva la quinta stagione e sarà anche la piattaforma dove vedere ... Leggi su dituttounpop

giuliorm80 : @CanettiQueen Gli piace tanto Gomorra... adesso fategli recitare la parte di quello che le prende -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra prende Notte di violenza a Pisa, immigrato rapina un fast food e prende a sprangate un... Secolo d'Italia Gomorra prende casa negli USA e sbarca su HBO Max

Gomorra o meglio Gomorrah (come Deborah con l’acca) si prepara a ri-conquistare gli Stati Uniti. Gomorra approda su HBO Max lanciatissimo e pregiato servizio di streaming che abbraccia l’offerta ...

Carabinieri arrestati a Piacenza, intercettazioni choc: siamo troppo in alto, a noi non arrivano

ROMA «Ti devo raccontà quello che ho combinato, ho fatto un'associazione a delinquere ragazzi! Che se va bene... ti butto dentro, al livello di guadagno». Sono 75mila le conversazioni intercettate che ...

Gomorra o meglio Gomorrah (come Deborah con l’acca) si prepara a ri-conquistare gli Stati Uniti. Gomorra approda su HBO Max lanciatissimo e pregiato servizio di streaming che abbraccia l’offerta ...ROMA «Ti devo raccontà quello che ho combinato, ho fatto un'associazione a delinquere ragazzi! Che se va bene... ti butto dentro, al livello di guadagno». Sono 75mila le conversazioni intercettate che ...