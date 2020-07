Elena Sofia Ricci, il dolore è grande: “Sei il nostro angelo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Elena Sofia Ricci, grande dolore per la perdita della sua mamma. Oggi la ricorda suo social con un post emozionante: “Sei il nostro angelo.” Fonte Foto: Instagram @ElenaSofiaRicci officialpageElena Sofia Ricci ha emozionato i suoi fan su Instagram, mentre è impegnata sul set di Che Dio ci aiuti 6, la nota attrice si prende un momento per ricordare chi non c’è più. Poche semplici parole, ma che nascondono un grande amore e un grande dolore. L’attrice ha infatti voluto ricordare sua madre, Elena Ricci detta Poccetto, la prima donna ... Leggi su chenews

infoitcultura : Lino Guanciale, dopo le nozze gli auguri di Elena Sofia Ricci e la Mastronardi - babycheneso : l’Italia è una repubblica democratica fondata sulle serietvdimmmerda con Vanessa Incontrada, Elena Sofia Ricci, Bep… - hirtbello : @SimoneMoriOff Elena Sofia Ricci, supr Angela in Che Dio ci aiuti - ItaliaRai : L'attesissimo finale per “Vivi e lascia vivere” con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini vi aspetta! NEW YORK 22 Lugl… - zazoomblog : Lino Guanciale dopo le nozze gli auguri di Elena Sofia Ricci e la Mastronardi - #Guanciale #nozze #auguri #Elena -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Sofia Elena, Sofia e Lidia Caricasole e il loro libro poivorrei Il Messaggero Lino Guanciale ha sposato Antonella Liuzzi

Nozze a sorpresa tra il popolarissimo attore Lino Guanciale e la sua fidanzata Antonella Liuzzi. La coppia si è sposata in gran segreto e ha rivelato ai fan il lieto evento quando ormai - questo - era ...

Bianca Guaccero torna in prima serata: la decisione di Rai1 per il sabato

Saranno Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ad occupare il sabato sera di Rai1 dal 25 luglio, con le repliche di Una storia da cantare. Il fortunato show da loro condotto, andato in onda con due edizioni ...

Nozze a sorpresa tra il popolarissimo attore Lino Guanciale e la sua fidanzata Antonella Liuzzi. La coppia si è sposata in gran segreto e ha rivelato ai fan il lieto evento quando ormai - questo - era ...Saranno Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ad occupare il sabato sera di Rai1 dal 25 luglio, con le repliche di Una storia da cantare. Il fortunato show da loro condotto, andato in onda con due edizioni ...